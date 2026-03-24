El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que Puerto Vallarta y otros destinos del estado se han recuperado tras los hechos de violencia registrados en febrero, al reportar una ocupación hotelera superior al 80 por ciento previo a Semana Santa.

Destacó que el puerto alcanzó reservas del 82 por ciento y hasta 87 por ciento en días recientes, lo que refleja la confianza de los visitantes.

Añadió que la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios como Talpa de Allende también muestran normalización en la actividad turística.

Lemus subrayó que el estado mantiene su posicionamiento como potencia turística, con un crecimiento sostenido del sector y expectativas positivas rumbo al Mundial 2026.