La venta de cerveza en ciudades sede del Mundial 2026, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, podría aumentar hasta 9.9 por ciento durante el torneo, reportan especialistas en la industria.
El documento advierte que el incremento en la demanda presionará las cadenas logísticas y elevará hasta 30 por ciento los costos de distribución debido a la saturación urbana y restricciones de movilidad.
Además, las empresas podrían requerir hasta 25 por ciento más activos logísticos para evitar desabasto.
El estudio prevé que las bebidas alcohólicas concentrarán entre 55 y 65 por ciento del gasto de consumo relacionado con el evento deportivo.
Mundial 2026 impulsará venta de cerveza en México
La venta de cerveza en ciudades sede del Mundial 2026, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, podría aumentar hasta 9.9 por ciento durante el torneo, reportan especialistas en la industria.