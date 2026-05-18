La venta de cerveza en ciudades sede del Mundial 2026, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, podría aumentar hasta 9.9 por ciento durante el torneo, reportan especialistas en la industria.

El documento advierte que el incremento en la demanda presionará las cadenas logísticas y elevará hasta 30 por ciento los costos de distribución debido a la saturación urbana y restricciones de movilidad.

Además, las empresas podrían requerir hasta 25 por ciento más activos logísticos para evitar desabasto.

El estudio prevé que las bebidas alcohólicas concentrarán entre 55 y 65 por ciento del gasto de consumo relacionado con el evento deportivo.