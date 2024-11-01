La Fiscalía General de la República entrevistó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en el resguardo perimetral durante el aseguramiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, donde presuntamente estuvieron presentes cuatro agentes de la CIA.

El fiscal especial y vocero de la dependencia, Ulises Lara, informó que la investigación busca esclarecer posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y seguridad nacional.

La dependencia también realiza diligencias para identificar a los propietarios del inmueble donde operaba el laboratorio clandestino.