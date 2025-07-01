El mundial de futbol FIFA 2026 dejará a Jalisco una derrama económica de 20,000 millones de pesos y generará alrededor de 7,000 nuevos empleos, anticipó el alcalde de Zapopan y coordinador de la justa deportiva en el estado, Juan José Frangie.

Indicó que para garantizar la seguridad, participarán 17 mil 268 elementos de seguridad de los cuales, más de 4 mil 600 pertenecen a las fuerzas armadas.

“También hemos tenido capacitación de Estados Unidos, de Francia también y nos están dando capacitación; va a haber policías que van a hablar inglés para que puedan también, pues lo indispensable. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, el plan del gobierno federal en Jalisco son 4 mil 614 personas que va a haber de las fuerzas armadas en Jalisco”.

El edil y la directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Lorena Martínez, presentaron a la Fundación Guadalajara 500, los avances de la organización a 42 días del inicio de la justa deportiva. (Por Patricia Romo Sahagún)