El diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, denunció un presunto acoso por parte del gobierno de Tlaquepaque hacia mototaxistas, al señalar la existencia de cobros indebidos relacionados con su operación.

Ante ello, anunció que solicitará la intervención de la Auditoría Superior del Estado para realizar una revisión sobre la legalidad de estos ingresos.

“Solicitar la intervención de la Auditoría Superior del Estado mediante una auditoría especial al ayuntamiento de Tlaquepaque. Queremos una revisión especial de los ingresos obtenidos por concepto de registro, padrón o equipamiento de mototaxis. Queremos que se verifique la legalidad de los cobros, si estos cobros están contemplados en la Ley de Ingresos municipal vigente porque, si no lo están, estamos frente a un delito”.

El legislador añadió que también es necesario determinar cuántos mototaxistas han sido afectados y el monto total de los cobros señalados. (Por Marck Hernández)