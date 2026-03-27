Municipios del norte del Estado analizan no participar en el programa “Listo Jalisco” durante 2026 debido a la falta de presupuesto, según se informó a directivos escolares.

La posible exclusión afectaría a estudiantes de nivel básico en localidades como Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Huejúcar, quienes dejarían de recibir uniformes, calzado y útiles escolares.

Ante este escenario, docentes solicitaron a las autoridades abrir diálogo y buscar alternativas que permitan mantener el apoyo a las familias de la región.