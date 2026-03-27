Municipios del norte del Estado analizan no participar en el programa “Listo Jalisco” durante 2026 debido a la falta de presupuesto, según se informó a directivos escolares.
La posible exclusión afectaría a estudiantes de nivel básico en localidades como Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Huejúcar, quienes dejarían de recibir uniformes, calzado y útiles escolares.
Ante este escenario, docentes solicitaron a las autoridades abrir diálogo y buscar alternativas que permitan mantener el apoyo a las familias de la región.
Municipios del norte de Estado no participarían el programa “Listo Jalisco” por falta de recursos
Municipios del norte del Estado analizan no participar en el programa “Listo Jalisco” durante 2026 debido a la falta de presupuesto, según se informó a directivos escolares.