El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo para autorizar el pago a empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ante la falta de recursos que ha afectado su operación.

La medida busca reducir las largas filas en aeropuertos, luego de que cerca de 50 mil agentes dejaran de recibir salario, lo que provocó renuncias y ausencias que representan un riesgo para la seguridad nacional.

No obstante, el decreto no detalla la fuente de financiamiento ni está claro si el Ejecutivo tiene facultades para autorizar estos pagos sin aprobación del Congreso.