El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, sentencia que de aprobarse su propuesta de reintegrar a la junta de gobierno a los siete alcaldes metropolitanos, no deberán meter las manos en temas técnicos, ni ejercer una política de cuotas y cuates como en anteriores administraciones.

“Que tengamos voz y voto, pero con un acuerdo y un compromiso, no integrar este consejo para poder empujar cuotas y cuates. Formar parte para estar enterados, para opinar pero no meter las manos en temas técnicos, en temas financieros, en temas administrativos”.

El paquete de propuestas de Sergio Chávez para una reestructuración profunda del SIAPA, considera la revisión de la cartera vencida de 17 mil millones de pesos, el combate del huachicoleo del agua y un análisis de los trabajadores para ver sus perfiles.

Dice que Tlaquepaque, El Salto y Juanacatlán coinciden en la propuesta enviada hoy al gobernador. (Por Gricelda Torres Zambrano)