El cantante Myke Towers inició su gira “México Tour 2025”la noche de este viernes en el Auditorio Telmex de Guadalajara.
Minutos después de las 9:00 de la noche, el puertorriqueño salió al escenario montado en una pantera gigante y comenzó la fiesta de reguetón y trap que disfrutaron casi 8 mil personas, con temas como: “Lala”, “Almas gemelas”, “Xtasis” y “Se te nota”, entre otras.
En el escenario, el cantautor utilizó una pantalla gigante en forma piramidal, luces robóticas y decenas de láseres con las que provocaba que la gente se animara a bailar cada tema.
Entre bullas que pedía Towers y los gritos eufóricos de sus seguidores, el cantante continuó su espectáculo con “Piensan”, “Mal de amores” y “La falda”.
Después de poco más de una hora y media de concierto, Myke Towers dio fin a su presentación y se despidió de su público tapatío, pero continuará con el tour por algunas ciudades de México. (Por Katia Plascencia Muciño)
Myke Towers estrena en GDL su gira “México Tour 2025”
El cantante Myke Towers inició su gira “México Tour 2025”la noche de este viernes en el Auditorio Telmex de Guadalajara.