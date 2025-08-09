El cantante Myke Towers inició su gira “México Tour 2025”la noche de este viernes en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Minutos después de las 9:00 de la noche, el puertorriqueño salió al escenario montado en una pantera gigante y comenzó la fiesta de reguetón y trap que disfrutaron casi 8 mil personas, con temas como: “Lala”, “Almas gemelas”, “Xtasis” y “Se te nota”, entre otras.

En el escenario, el cantautor utilizó una pantalla gigante en forma piramidal, luces robóticas y decenas de láseres con las que provocaba que la gente se animara a bailar cada tema.

Entre bullas que pedía Towers y los gritos eufóricos de sus seguidores, el cantante continuó su espectáculo con “Piensan”, “Mal de amores” y “La falda”.

Después de poco más de una hora y media de concierto, Myke Towers dio fin a su presentación y se despidió de su público tapatío, pero continuará con el tour por algunas ciudades de México. (Por Katia Plascencia Muciño)