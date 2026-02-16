El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de Marx Arriaga.

Delgado destacó el perfil de López como pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales.

Arriaga fue destituido el 13 de febrero; tras la decisión, difundió mensajes en redes sociales y permaneció en su oficina al asegurar que no había recibido notificación formal.

La SEP confirmó posteriormente su remoción.