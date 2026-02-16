No hubo solución, pese a la manifestación, solicitudes formales, quejas, cadenas y hasta candados, la primaria federal, Maestro Vicente Lombardo Toledano, ubicada en la colonia del Fresno en Guadalajara, no tiene maestro para el segundo grado.

El padre de familia, Luis Jiménez, denuncia que pese a la reunión con un representante de la SEP, no les asignaron docente.

“Vino el supervisor y un delegado de la SEP y nos volvieron a decir lo mismo exactamente, que no hay fecha, no hay maestro y hubo mucha inconformidad por parte de los papás, si nos decían ahora pues que fuéramos directamente a la SEP, al área de Recursos Humanos para preguntar ahí, protestarles a ellos, pero que abríamos en la escuela y pues, no, la decisión de todos los padres de familia fue que la escuela permanezca cerrada hasta que no haya una respuesta bien, como debe de ser, ya un compromiso real”.

Los padres de familia de la escuela federal se mantienen, si no hay maestro para los de segundo grado, no hay escuela para nadie. (Por Gustavo Cárdenas)