El cantautor José María Napoleón ha sido reconocido por su amplia trayectoria artística y por sus canciones que le hablan al amor y desamor, sin embargo, en entrevista con Notisistema, el llamado “Poeta de la canción” dio su opinión sobre los compositores que escriben con ofensas a la mujer y a los niños.

“Yo hoy me doy cuenta de que muchos jóvenes compositores, bueno si les puedo llamar compositores, perdón, yo creo que no tiene delicadeza, yo no soy un tipo que se sienta santo, ni mucho menos, porque también digo mis cosas, las personas que escriben con ofensas y todo eso, pues escriben ni siquiera con el dedo ni con un bolígrafo, escriben con un pedazo de lápiz metido en el excremento y escriben muchas canciones terribles”.

José María Napoleón continúa con su gira del adiós titulada “Hasta siempre Napoleón” con la que por cuarta ocasión se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el próximo 4 de agosto. (Por Katia Plascencia Muciño)