El sábado 23 de julio se cumplió un año de la muerte del señor Joaquín Antonio Sandoval Moreno, quien resultó aplastado por un enorme árbol cuando circulaba a bordo de su vehículo por la avenida Niños Héroes a la altura de la calle Argentina, en la colonia Americana de Guadalajara.

Su esposa Soledad Hernández asegura que el ayuntamiento tapatío le prometió apoyos pero solamente recibió una caja de pañales para su hija; ambas iban en el mismo vehículo y solo resultaron heridas.

“No pues yo creo que es un número más. No hemos tenido acercamiento del gobierno, no nos han dicho nada. Pero realmente hasta ahorita no nos han ayudado. El DIF solamente me dio pañales. A mi esposo no me lo van a regresar pero quiero justicia no? No quiero que sea una persona más que fallece por una negligencia del gobierno”.

De acuerdo con la señora Soledad el vehículo en el que estaba su familia y sobre el que cayó el árbol ya había sido reportado como riesgoso pero nadie lo atendió. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)