Con tremenda paliza, los Naranjeros de Hermosillo empataron 1-1 la Serie de Playoffs con los Charros de Jalisco, al ganar 11-0 el segundo encuentro celebrado en el estadio Fernando Valenzuela.

Ahora la serie se cuartos de final llegará al Estadio Panamericano a partir de mañana con tres juegos.

Brillaron cuadrangulares de Isaac Paredes y Milán Tolentino. El lanzador ganador fue Omar Cruz mientras que Ronald Medrano fue el derrotado.

Los Cañeros de Los Mochis por su parte vencieron a Tomateros 4 carreras por 3 y de esa manera se empata 1-1 la Serie de Primera ronda.

En tanto que Águilas venció a Yaquis 10-8 se pone 2-0 arriba en la serie. Y Algodoneros 6-4 a Jaguares para cómodamente caminar con dos triunfos rumbo a semifinales. (Por Martín Navarro Vásquez)