Las remesas enviadas a México disminuyeron en noviembre por octavo mes consecutivo, al registrar 5 mil 125 millones de dólares, una caída anual de 5.7 por ciento, confirma el Banco de México.
El descenso obedeció principalmente a una reducción de 7.9 por ciento en el número de envíos, pese a que el monto promedio por transacción aumentó 2.4 por ciento.
En cifras acumuladas, entre enero y noviembre las remesas sumaron 56 mil 469 millones de dólares, un retroceso de 5.1 por ciento frente al mismo periodo de 2024.
Remesas a México caen por octavo mes consecutivo en noviembre
