Dos accidentes registrados la mañana de este miércoles en la autopista Guadalajara–Colima generaron caos vial y el cierre temporal de la circulación.

El primero ocurrió antes de las 9:00 horas en el kilómetro 78+900, en Gómez Farías, donde un choque múltiple dejó tres personas con lesiones leves, una de ellas trasladada a Ciudad Guzmán.

Minutos después, en el kilómetro 80, ya en Zapotlán el Grande, tres vehículos de carga colisionaron, provocando dos lesionados leves y el cierre de la vía.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y de la Guardia Nacional atendieron ambos incidentes, que de manera preliminar se atribuyen a la densa neblina matutina en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)