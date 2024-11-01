Durante la etapa final del año son comunes los reportes por la quema de pirotecnia, quema de llantas o basura, consumo de alcohol en la vía pública y otras faltas administrativas que sancionan los reglamentos de Zapopan. El presidente municipal, Juan José Frangie, detalla que tienen identificadas las zonas y colonias más problemáticas.

“Mercados y tianguis son zonas donde se prestan mucho este tipo de cosas, sobre todo la venta de pirotecnia. Las colonias donde se prenden fogatas tenemos al sur y al norte: Miramar, Las Mesas, donde en muchos de los casos el problema son las fogatas y, sobre todo, lo que más me preocupa es la parte de la pirotecnia.”

La multa municipal por la venta o quema de pirotecnia va de los 3 mil a los 39 mil pesos en Zapopan. (Por Gustavo Cárdenas)