El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instruyó abrir negociaciones directas con Líbano para avanzar hacia un acuerdo de paz que incluya el desarme de Hezbollah.

El anuncio ocurre tras intensos ataques en Beirut que dejaron más de 200 muertos y miles de heridos.

Hasta el momento, Líbano no ha respondido oficialmente a la propuesta.

El escenario se mantiene incierto ante la continuidad de tensiones regionales.