De 2018 a marzo de 2026, más de 340 policías municipales han sido judicializados en Jalisco por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, informó la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.

La funcionaria precisó que los casos involucran a servidores públicos de distintas corporaciones municipales, tanto de la Zona Metropolitana como del interior del estado.

“Tenemos más de 340 servidores públicos judicializados en su mayoría, en su rango de servidores públicos municipales, adscritos a diferentes corporaciones policiacas de los municipios del estado de Jalisco”.

Entre los casos relevantes, mencionó el de dos policías de Zapopan vinculados a proceso con prisión preventiva de un año y cuatro meses por la desaparición forzada de un hombre en el fraccionamiento Valle de los Molinos en 2019. (Por Edgar Flores Maciel)