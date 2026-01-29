Netflix lanzó este jueves dos de sus apuestas recientes para el público.

La plataforma estrenó la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton, que ahora centra su historia en Benedict, el segundo hijo de la familia, cuya resistencia al compromiso cambia tras un encuentro decisivo en un baile de máscaras.

Esta entrega se dividirá en dos partes, con la segunda programada para el 26 de febrero.

Además, ya está disponible la película Una carta a mi juventud, un drama ambientado en un orfanato donde un adolescente y su cuidador construyen un vínculo marcado por el dolor y la redención.

Ambos títulos refuerzan la oferta reciente de Netflix. (Por Pilar Gutiérrez)