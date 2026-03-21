Warner Music y Netflix firmaron un acuerdo multianual para desarrollar series documentales y películas centradas en artistas y compositores del catálogo de la discográfica.

El proyecto contempla producciones de largo formato realizadas en colaboración con los propios músicos o sus herederos, con el objetivo de ofrecer relatos más cercanos y autorizados.

Aunque no se han confirmado nombres, el catálogo incluye figuras históricas y contemporáneas de gran alcance, como Red Hot Chili Papers, Scorpions, Ed Sheeran, The Doors o Frank Sinatra.

Ambas compañías destacaron que la alianza busca aprovechar el auge de los contenidos musicales en streaming y ampliar la proyección global de los artistas. (Por Pilar Gutiérrez)