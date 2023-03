Tras las declaraciones del ex presidente Felipe Calderón, quien aseguró que es víctima de persecución política por parte del gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tales afirmaciones.

“Fíjense que mis buenas relaciones con Televisa y con Azteca y con el Reforma y con El Universal llevamos a cabo toda una persecución política mediática. ¿Ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México, en la radio, en la televisión, cuestionamientos a Felipe Calderón? Porque a lo mejor yo como ando en otras cosas, no me entero. Y en lo que a mí corresponde ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del ex presidente”.

Y de paso hizo un llamado a Calderón para que aclare cuáles eran sus relaciones de complicidad con el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna y por qué asegura que no hubo pruebas de su culpabilidad. (Por: Arturo García Caudillo)