El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado al Gobierno de Israel para que deje de proteger al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Para enviar a las autoridades de Israel un llamamiento respetuoso porque ellos están protegiendo al señor Zerón, que participó en México en fabricar los supuestos hechos en los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa. Él fue uno de los que participó en la llamada Verdad Histórica”.

De igual forma, solicitó el apoyo de la comunidad judía en México, para que interceda en su favor ante las autoridades israelíes y aunque no exista convenio de extradición, se busque un mecanismo para repatriar a este ex funcionario. (Por Arturo García Caudillo)