Luego que el Cardenal Francisco Robles denunciará haber sido detenido por un retén de delincuentes en la zona norte de Jalisco, el gobernador, Enrique Alfaro, niega que haya este tipo de bloqueos en las carreteras de la entidad.

“”Entonces mi respuesta es categórica, en Jalisco no hay retenes de la delincuencia organizada. La presencia de estos grupos que está pues en diversos municipios del Estado es un tema en el que estamos trabajando con el Gobierno Federal todos los días. Eso de los retenes no es una realidad en el Estado. Por supuesto que al señor Cardenal le ofrecimos y le ofreceremos siempre disposición para atender cualquier tema que le preocupe”

El mandatario pide al cardenal presente una denuncia ante la instancia correspondiente y no lo haga de manera mediática. (Por Claudia Manuela Pérez)