El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó las versiones publicadas por el columnista Raymundo Riva Palacio, quien en un artículo afirmó que el mandatario tendría presuntos nexos con Nazario “N”, exlíder sindical detenido por su presunta relación con un grupo criminal, y que además estaría siendo investigado por autoridades de Estados Unidos.

“Pues parece ser que a alguien en la Ciudad de México le duele mucho e inventa cuestiones que incluso ustedes como medios locales conocen muy bien. Este señor con el que me relaciona, pues yo ni siquiera lo conozco, nunca he tenido ninguna relación”.

El gobernador calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que obedecen a la incomodidad que genera el avance de Jalisco en distintos indicadores. Negó tener alguna investigación abierta en Estados Unidos, al señalar que viaja con normalidad a ese país y mantiene una relación institucional con la embajada y el consulado. (Por Edgar Flores Maciel)