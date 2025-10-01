Completamente vandalizada, un cuerpo de agua contaminado, aparatos para hacer ejercicio y juegos infantiles inservibles, son las condiciones en las que se encuentra la Unidad Deportiva de la colonia Villas de Oriente, conocida como “El Parque de las Piedrotas” en el municipio de Tonalá.

Los vecinos señalan que son años sin una verdadera rehabilitación, lo que hace de este espacio un lugar peligroso.

“Uy no, oiga, yo ya tengo aquí 14 años y es lo mismo. Han venido y todo, de hecho lo que estamos comentando que sacaron pescados, tortugas y todo y no hicieron nada nada”.

“Pues ya tiene bastante tiempo que no le dan mantenimiento, de hecho se descuidó demasiado”.

La Unidad Deportiva de Villas de Oriente está sobre avenida Patria; desde que uno llega, se da cuenta de las pésimas condiciones en las que se encuentra. (Por Gustavo Cárdenas)