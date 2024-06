En sesión extraordinaria y de última hora, el ayuntamiento de Guadalajara sesionó para negarle retome su regiduría Cecilia Maribel López Haro y mantener en el puesto como edil al suplente Armando Aviña.

La licencia de la regidora venció el 3 de junio y quiso volver a su puesto, pero ya no forma parte de las filas de MC sino de Morena. Aunque la ley dice que se debería regresar a la propietaria, ellos acusan que no se respeta la distribución de posiciones del resultado de las elecciones del 2021. Pedirán al Instituto Electoral que resuelva y dirima en este asunto y mientras tanto la conformación del pleno se mantiene como está. La morenista Candelaria Ochoa, acuso que esta acción es ilegal y que se debe retornar el puesto a López Haro:

“Lo lamento muchísimo porque es una ilegalidad y yo no creo que sea el Instituto Electoral a quien tenga que responder. Debemos responder nosotros con la responsabilidad que este Pleno nos da”.

El alcalde interino Francisco Ramírez Salcido señaló que esperarán la resolución del IEPC para tomar nuevas determinaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)