El festival infantil Papirolas arremetió ahora contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, luego que en redes sociales acusó que este organismo les retiró el patrocinio de 140 mil pesos que le daba para el desarrollo del evento. En un tuit señalan que recibieron una llamada de Larissa Martínez, del área de educación cívica del IEPC donde les informaban del retiro de este apoyo.

Señalaron que el apoyo no sólo estaba comprometido, sino que ya había sido depositado a Papirolas.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió un comunicado donde niega que se haya negado el recurso a Papirolas y al contrario asegura que se mantiene su participación en el evento como otros años.

El viernes pasado la organización de Papirolas recriminó que el ayuntamiento de Zapopan ya no les renovó el apoyo de 500 mil pesos para la organización del evento. Pese a la recriminación de la UdeG, el municipio señaló que, al contar con un presupuesto constitucional, la casa de estudios podría reajustar sus finanzas para ya no depender del subsidio zapopano. (Por Héctor Escamilla Ramírez)