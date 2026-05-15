Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, que ninguna autoridad estadounidense le ha comunicado que los consulados de México en Estados Unidos vayan a ser revisados por hacer política en contra del Gobierno de Trump, y negó que se estén utilizando para otras actividades que no sea proteger a la comunidad mexicana en la Unión Americana.

“No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al Gobierno de México relacionado con los consulados. Fue una nota que salió de CBS, que dijo que decían en el Departamento de Estado que los consulados mexicanos estaban haciendo política en los Unidos. Aquí yo lo desmentí, porque no les corresponde hacer política en los Estados Unidos. A los consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos”.

De igual forma, dice que es absurdo pensar que México esté tratando de recuperar los territorios que le fueron robados en el siglo XIX, a través de los consulados. (Por Arturo García Caudillo)