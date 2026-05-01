El autoproclamado tapatío Caloncho conquistó por primera vez el Auditorio Telmex este jueves por la noche con su tour “El tiempo es mi casa”, con un concierto cargado de buena vibra, cercanía y emoción.
Acompañado de sus músicos, el cantante presentó algunos de sus temas más recientes como “Mangos”, “Palmar” y “Super Deli”, así como las más coreadas de la noche que mantuvieron al público de pie, entre ellas “Bésame Morenita”, “Brillo Mío” y “Optimista”.
Con un íntimo set acústico, el cantante interpretó temas como “Campamocha”, canción dedicada a sus familiares quienes estaban presentes en el recinto. Además sorprendió al público con temas como “Durazno”, una canción que aún no ha sido publicada, que generó emoción entre sus seguidores y cerró el show con “Somos instantes” y con un agradecimiento a la energía de sus fans en una noche memorable. (Por Pilar Gutiérrez)
