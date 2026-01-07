Tras cortarse el suministro de petróleo venezolano a Cuba, niega la presidenta Claudia Sheinbaum que México vaya a incrementar sus envíos de combustible a la isla.

“Pero no sé está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso, en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla como al pueblo cubano. Claro, con la situación actual de Venezuela, México se vuelve un proveedor importante”.

De paso, Sheinbaum arremetió en contra de quienes aseguran que la captura del dictador Nicolás Maduro haya sido producto de una invasión estadounidense a Venezuela.

“Es una visión la verdad muy antipatriota. Querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo”. (Por Arturo García Caudillo)