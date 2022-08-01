El senador Carlos Lomelí exhortó, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco a suspender el incremento a las tarifas del transporte público y abrir un proceso de revisión integral y participativa que permita equilibrar la viabilidad financiera del sistema con la protección del derecho humano a la movilidad.

El legislador de Morena subrayó que, Jalisco supera los 8 millones de habitantes, de los cuales 5.3 millones residen en el Área Metropolitana de Guadalajara. Tan solo en 2025, añadió, el transporte público registró 26 millones de pasajeros en sus distintas modalidades.