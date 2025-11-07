Igual que lo hiciera ayer con el rubro de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no hubo recorte a los recursos para las instituciones de educación superior.
“Ninguna ha tenido recorte presupuestal, ninguna. No, no hay recorte presupuestal a la educación. Salió, ayer lo comenté, el Politécnico y el Tec NM tuvieron una pequeña disminución, muy pequeña, y se las vamos a restituir, evidentemente”.
Y es que el presupuesto 2026 para educación superior disminuirá 4.7 por ciento en términos reales, en relación con este año, sin embargo, los recursos para becas y educación básica se incrementarán, dando un total de 1.2 billones de pesos para todo el sector educativo. (Por Arturo García Caudillo)
Niega Sheinbaum recortes al presupuesto de instituciones de Educación Superior
