Igual que lo hiciera ayer con el rubro de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no hubo recorte a los recursos para las instituciones de educación superior.

“Ninguna ha tenido recorte presupuestal, ninguna. No, no hay recorte presupuestal a la educación. Salió, ayer lo comenté, el Politécnico y el Tec NM tuvieron una pequeña disminución, muy pequeña, y se las vamos a restituir, evidentemente”.

Y es que el presupuesto 2026 para educación superior disminuirá 4.7 por ciento en términos reales, en relación con este año, sin embargo, los recursos para becas y educación básica se incrementarán, dando un total de 1.2 billones de pesos para todo el sector educativo. (Por Arturo García Caudillo)