El director general del SIAPA, Antonio Juárez, reconoció que los problemas por fugas y pérdidas de agua continuarán durante 2026 mientras no se renueve por completo la red hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara.

“Todos esos trabajos que estamos llevando a cabo para la infraestructura hidrosanitaria con todas las actualizaciones es que vamos a atacar también el caso de las eficiencias físicas. Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable entonces mientras eso vaya ocurriendo, seguirá habiendo temas en ese sentido”.

De acuerdo con datos del organismo, se pierde una tercera parte del agua que se distribuye, principalmente por fugas, robos y fallas estructurales.

Juárez añadió que actualmente dos auditorías solicitadas por el Congreso del Estado siguen en curso para revisar el desempeño operativo y financiero del organismo. (Por Marck Hernández)