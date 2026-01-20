A pesar de que este martes el módulo de entrega de la Tarjeta Única, ubicado en el parque de San Jacinto, permaneció sin afluencia de usuarios, en el sitio continuó la negativa de apoyo a adultos mayores que enfrentan dificultades tecnológicas para realizar el preregistro y poder obtener el plástico.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, personal del módulo se mantuvo en espera ante la falta de solicitantes; sin embargo, adultos mayores que acudieron para pedir ayuda fueron canalizados a realizar el trámite por su cuenta.

Tal fue el caso de la señora Citlali y su esposo José, quienes acudieron para solicitar orientación y recibieron como respuesta que debían realizar el registro en otro sitio.

“¿Y aquí no le ayudan? De aquí no me nomás nos dijeron que nos vayamos a esas listas que ni (…) es más que están muy altas y que ni ve uno. Para nosotros adultos es complicado. Los jóvenes como sea desde chiquitos empiezan, dominan bien, con nosotros se nos complica mucho. Escojan un domicilio de aquí el que esté más cerca y se registran y ya vienen aquí con su registro y aquí les dan la tarjeta”.

Cabe señalar que desde el lunes, el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, invitó a las personas adultas mayores a acudir a este módulo y lo puso como ejemplo de un punto donde podrían recibir apoyo para completar el trámite. (Por Edgar Flores Maciel)