Este martes comenzaron las obras de rehabilitación de la carretera San Miguel – San Juan Evangelista en la Ribera de Cajititlán. El presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, detalló que se trata de una inversión de 6 millones de pesos que dotará de seguridad y conectividad a toda esa zona de la laguna.

“Hemos hecho trabajo en equipo, y que les digamos que había dudas sobre esta obra, que si va a llegar hasta San Lucas, son dos etapas, terminamos en San Lucas y nos vamos hasta San Juan, porque aquí a San Lucas es la parte más fea, pero posteriormente vamos a terminarlo, el compromiso es que esté de punta punta con este remozamiento muy bueno que hemos logrado tener para que no sea un simple bacheo”.

En una primera etapa serán rehabilitados 7.5 kilómetros de carretera en Cajititlán. (Por Gustavo Cárdenas)