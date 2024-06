La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó, de momento, el cambio de uso de suelo en la zona de El Disparate en la ceja de la Barranca de Huentitán, donde la inmobiliaria Conjunto Parnelli, pretende construir un complejo de torres con mil 848 departamentos.

El Disparate es zona de amortiguamiento y ambicionada por constructores por su vista a la barranca. En diciembre del año pasado iniciaron el trámite para cambiar el uso de suelo y permitir la urbanización, pese a los daños ambientales que se generarían.

La negativa de Semarnat para otorgar el cambio de uso de suelo es porque la obra violaría los planes parciales y el proyecto no respeta zonas no urbanizables. Tampoco justifica de manera adecuada la remoción de masa forestal, a pesar que justifican que ya ocurrió cuando se construyó la avenida Troncal Huentitán.

Si bien está la negativa , no cierra la puerta a que una vez subsanadas las deficiencias, puedan solicitar de nuevo el cambio de uso de suelo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)