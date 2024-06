La cinta “Después” protagonizada por Ludwika Paleta y su hijo, Nicolás Haza, y que es el segundo largometraje de Sofía Gomez Cordova como directora fue presentada en la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

La proyección contó con la presencia de actores como Luis Velazquez, Andrés Zuno, Adriana Palafox, Alan Oliva, entre otros.

La directora compartió lo que significa para ella competir por los premios Mezcal y Maguey en la categoría “Hecho en Jalisco”.

“Jalisco es mi segunda patria, aquí la ciudad me ha acogido, aquí me profesionalice, aquí está la mayor parte de la gente con la que trabajo, aquí está mi empresa, yo paso una muy buena parte del tiempo aquí también, me siento muy en casa en esta ciudad”.

El filme seguirá en ruta de festivales y se prevé que tenga un estreno nacional pronto para que todos puedan disfrutarlo. (Por Pilar Gutiérrez)