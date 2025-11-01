El Juez Décimo de Distrito en Baja California rechazó otorgar la suspensión definitiva a la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en el amparo que interpuso contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y el congelamiento de sus cuentas en Banorte e Inbursa.

La exalcaldesa de Playas de Rosarito permanecerá sin acceso a sus recursos hasta que se resuelva el juicio de fondo.

Brown fue incorporada al listado tras una alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculó con una red del Cártel de Sinaloa.

La legisladora y varios empresarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera son señalados por presunto lavado de dinero.

La audiencia constitucional está prevista para el 13 de noviembre.