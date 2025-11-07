¡No bajar la guardia! Es lo que pide la Secretaría de Salud Jalisco ante el dengue, enfermedad que permanece pese a la baja en las temperaturas. César Domínguez Barbosa, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud, explica que los mosquitos transmisores se reproducen en los hogares tapatíos.

“El dengue, de hecho, nos encontramos en la época o semana donde históricamente se presenta el mayor número de casos. Evidentemente, como ustedes lo saben perfectamente, este año el escenario ha sido muy diferente a lo que se venía presentando el año previo. En esta semana 44 solo se confirmaron 44 casos, que hacen una sumatoria total de 1,990 casos en lo que va del año”.

La Secretaría de Salud Jalisco determina que el 2024 fue año crítico en tema de dengue, cuando a estas fechas se habían superado los 13 mil casos confirmados. (Por Gustavo Cárdenas)