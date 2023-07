Se confirmó que con solo 15 clubes iniciará la Liga de Expansión MX. A los Leones Negros les tocará abrir de visita al Atlante el lunes 24 de julio. El dirigente de la UdeG Alberto castellanos negó que ya estén asociados con un grupo de inversionistas extranjeros y dejó en claro que aún siguen con el reto de que cuando se les permita, regresen a la primera división, pues no tienen problemas de certificación.

“Es algo muy sencillo, es una tontería desde mi punto de vista. No nos están quitando la certificación, solamente se está suspendiendo para que nosotros presentemos un plan de mejoras para lo que ellos necesitan. No debemos un peso al SAT, no debemos al IMSS, no debemos a la Federación ni a ningún jugador, estamos trabajando en números negros”.

Por su parte el campeón Tapatío debuta el sábado 22 contra Cancún y el domingo 23, Alteños VS Cimarrones en Tepatitlán. (Por Martín Navarro Vásquez)