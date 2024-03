Para lograr la autosuficiencia en combustibles, México necesita de todas sus refinerías y éstas no están contaminando, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Claro, sutilmente alguien dice: ‘contamina la refinería de Cadereyta’. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe, se le van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan”.

Por ello pide a los candidatos de oposición dejar de comer sapos y no contar más mentiras, al tiempo que afirma que en abril comenzará a producir Dos Bocas y que a la siguiente administración le corresponderá decidir si se compra o construye otra refinería, porque según él, la transición energética nos llevará por lo menos tres décadas. (Por Arturo García Caudillo)