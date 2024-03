Estudiantes del centro universitario UTEG se manifiestan en las puertas del plantel en Héroes Ferrocarrileros para demandar mejoras de seguridad en sus instalaciones tras el incidente de la semana pasada, donde un joven asesinó a dos mujeres en el plantel de Calzada Olímpica.

“Somos estudiantes, no somos asesinos; somos estudiantes, no somos asesinos; somos estudiantes, no somos asesinos; somos estudiantes, no somos asesinos”.

El contingente partió del campus de Calzada Olímpica donde dejaron flores y veladoras y después avanzaron hasta el otro campus donde exigen una reunión autoridades.

Al grito de “Gabriel pasó y nosotros no”, esperan para entrar al plantel.

El grupo está conformado por alrededor de 200 estudiantes, algunos de ellos afirman que los volvieron a amenazar con expulsarlos si volvían a protestar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)