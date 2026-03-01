La caída de nieve en el Parque Nacional Nevado de Colima mantiene bajo monitoreo permanente a autoridades estatales y municipales, ante el incremento de riesgos en los accesos por condiciones resbalosas y tramos en mal estado.

Protección Civil exhortó a la población a evitar visitar el volcán y señaló que el ingreso está restringido únicamente a vehículos con tracción 4×4, mientras que automóviles compactos, motocicletas y cuatrimotos tienen prohibido el paso.

Las autoridades recomendaron utilizar ropa térmica visible y calzado antiderrapante, además de atender en todo momento las indicaciones oficiales.

Advirtieron que el acceso al parque puede ser limitado o cerrado en cualquier momento como medida preventiva y reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales, como Jalisco Alerta. (Por Edgar Flores Maciel)