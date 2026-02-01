El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo custodia, con lo que suman ya 14 connacionales fallecidos en lo que va de la segunda administración de Donald Trump.

El ICE identificó al mexicano como José Guadalupe Ramos Solano y dijo que falleció el pasado 25 de marzo, cuando se encontraba en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

Según el ICE, Ramos Solano, al que describió como indocumentado “con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo”, fue hallado inconsciente.