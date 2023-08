Durante la manifestación que este miércoles se realizó en Guadalajara para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, sorprendió entre el grupo de familiares una niña de ocho años, con una chamarra azul y dos trenzas, quien con megáfono en mano le cantaba a su madre Monserrat Flores, desaparecida en el fraccionamiento Santa Fe de Tlajomulco

“Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me amarra el alma”.

Jimena, acompañaba a su padre a la manifestación, como lo hacen cada vez más niños y niñas con familiares desaparecidos.

Una pequeña con apenas cuatro o cinco años de edad, portaba una pancarta y una playera blanca con la fotografía de su hermano Julio César Aguayo Cruz.

En la parte de la espalda la imagen de una mujer con una pala que decía “Te buscaré hasta encontrarte”. (Por Gricelda Torres Zambrano)