Por acuerdo de los tres partidos integrantes del Frente Amplio por México, de forma adelantada, este miércoles se dieron a conocer los resultados de la encuesta de opinión sobre las preferencias de la ciudadanía en torno a quién debería ser la persona que encabeza esta alianza, resultando ganadora por casi 20 puntos, la legisladora hidalguense. Ante este resultado, la propia Xóchitl Gálvez insistió en que lo mejor es esperar hasta el domingo.

“No me gusta ni la presión hacia mí ni a otra mujer. Yo creo que se ha leído mal. Hay que seguir el proceso. Yo una de las cosas que más digo cuando me entrevistan es que en México debe haber Estado de Derecho. Yo me inscribí a un proceso electoral con una reglas y quiero llegar con ellas hasta el final”.

Por ello insistió en que se requiere llegar el domingo a la elección ya programada. (Por Arturo García Caudillo)