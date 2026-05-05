Una niña de 2 años de edad murió luego de que se quedó olvidada durante horas en el vehículo de su familia y se vio afectada por las altas temperaturas.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el municipio coruñés de Brión, España.

El padre de familia dejó a su hijo mayor en la escuela y posteriormente debía llevar a la menor de edad a la guardería; sin embargo, recibió una llamada que lo distrajo y cambió su ruta.

Fue hasta horas después que la madre fue por su hija a la guardería, donde le informaron que no había asistido.

Al lugar llegaron paramédicos para atender a la niña, quien se encontraba en estado crítico y pese a la atención médica, la menor entró en paro cardiorrespiratorio y murió.