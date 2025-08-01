Que siempre no será este viernes, sino hasta mañana sábado cuando 74 colonias de Zapopan se quedarán sin agua potable.
El SIAPA nos informó y justificó que la interrupción en el suministro eléctrico programada por la Comisión Federal de Electricidad se va a posponer un día y será hasta este sábado cuando se frenarán las operaciones en el Macrotanque Belenes, lo que afectará a 74 colonias.
Entonces, tómelo en cuenta: la suspensión en el servicio de agua potable comenzará este sábado y se va a restablecer, según el SIAPA, el domingo por la tarde.
Entre las afectadas se encuentran: Alamedas de Zalatitán, Arcos de Zapopan, Arboledas, Colinas de San Isidro, La Cima, Loma Real, Santa Fe, Zapopan Centro y un montón más. (Por Gustavo Cárdenas)
Corte de agua en 74 colonias de Zapopan se pospone a este sábado
