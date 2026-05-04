Como parte de la celebración por su 38 aniversario, el Zoológico Guadalajara, considerado el más importante de América Latina, ofrecerá a un peso el ingreso de niñas y niños de 3 a 11 años de edad del 12 al 31 de mayo, así como a 38 para adultos.
Con esta promoción, que excluye a grupos escolares, empresariales y excursiones, pretende agradecer las visitas, ya que gracias a estas se ayuda a la conservación de especies en peligro de extinción, al tiempo de fomentar a las familias el contacto con la naturaleza.
La oferta es válida solo en taquilla.
Niños podrán ingresar por un peso al Zoológico Guadalajara del 12 al 31 de mayo
